Santa Caterina. L’11, 17 e 18 dicembre c’è la rassegna “In tempore nativitatis – itinerari organistici nisseni” curata dal Conservatorio Bellini di Caltanissetta

SANTA CATERINA. Avranno luogo nei giorni 11, 17 e 18 Dicembre i tre appuntamenti della rassegna “In tempore Nativitatis – Itinerari organistici nisseni 2025”, per la direzione artistica del Mº Diego Cannizzaro.

La rassegna, giunta alla decima edizione, è frutto del duplice impegno che la scuola d’organo del Conservatorio Statale Vincenzo Bellini di Caltanissetta profonde nella formazione degli studenti e nella valorizzazione del prezioso patrimonio organario del territorio nisseno.

Il primo concerto si svolgerà giovedì 11 Dicembre, alle ore 20.00, presso la Chiesa di Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta con un programma monografico dedicato al compositore siciliano Alessandro Scarlatti (1660-1725) in occasione dei trecento anni dalla morte.

L’evento vedrà la partecipazione degli allievi della scuola di canto del Mº Letizia Colajanni: Maria Grazia Arena, Nesia Bonaccorso, Lucia Brancato, Ester Gacioppo, Emanuele Guagliardo, Romina Ristagno, Morena Sinnona, Emma Sorabella. All’organo il Mº Diego Cannizzaro.

Mercoledì 17 Dicembre, alle ore 18.30, avrà luogo presso la Chiesa Madre di Santa Caterina Villarmosa l’evento “Verbum caro factum est”, un momento di meditazione e musica durante il quale saranno proposte delle riflessioni sulla Natività di N. S. Gesù Cristo accompagnate dal commento musicale dello storico organo realizzato dal nisseno Damiano Polizzi nel 1881 che farà risuonare le improvvisazioni eseguite dagli organisti Diego Cannizzaro, Giosuè D’Asta, Damiano Lauria, Giuseppe Pagliaro, Vincenzo Parisi e Flavio Terravecchia.

Il giorno seguente, giovedì 18 Dicembre, alle ore 20.00, si svolgerà presso la Chiesa di Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta il concerto “Echi d’organo tra ‘800 e ‘900”. Gli organisti Damiano Lauria, Giuseppe Pagliaro e Flavio Terravecchia proporranno un ricco programma alla scoperta del repertorio organistico dei due secoli con il pregiato organo realizzato da Damiano Polizzi e dai suoi figli nel 1900.

