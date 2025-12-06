Santa Caterina. Inaugurato all’oratorio un altro presidio medico di pronto intervento con defibrillatore donato dalla ditta Edp

SANTA CATERINA. Inaugurato ieri all’oratorio un altro presidio medico con apparecchiatura di pronto intervento con defibrillatore donato dalla ditta edp alla presenza dell’amministrazione, della croce rossa e della Caritas parrocchiale.

E’ stata dunque una gran bella giornata per la comunità caterinese che ha avuto la possibilità di arricchire la propria offerta in termini di volontariato con un altro importante presidio medico. Nell’occasione, don Mario Alcamo ha ringraziato tutti i volontari e a quanti credono alla “mission” della struttura.