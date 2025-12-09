Santa Caterina. Il sindaco: “Con lo sciopero generale del 10 dicembre possibili rallentamenti nei servizi di raccolta rifiuti”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha rivolto un avviso alla cittadinanza a proposito dello sciopero nazionale del settore igiene ambientale in programma per il 10 dicembre 2025.
In particolare, il primo cittadino caterinese ha sottolineato che, in vista dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per la giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), si informano i cittadini che potrebbero verificarsi rallentamenti o disservizi nei servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana.