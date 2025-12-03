Santa Caterina. Il 4 dicembre verifiche in centro urbano per monitorare qualità della raccolta rifiuti indifferenziati

SANTA CATERINA. Nella giornata di domani 4 dicembre sarà effettuata la raccolta del rifiuto indifferenziato. Nella circostanza il sindaco ha confermato che, nel corso della mattinata, il personale incaricato effettuerà alcune verifiche nel centro urbano per monitorare la qualità della raccolta.

“L’obiettivo – ha spiegato il primo cittadino – è collaborare con le utenze per assicurare una corretta separazione dei rifiuti e un conferimento ordinato, così da mantenere un ambiente più pulito e un servizio più efficiente per tutti”.