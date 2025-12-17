Salute

Santa Caterina. Concluso l’evento “Verbum caro factum est” per la X rassegna organistica organizzata dal Conservatorio Bellini di Caltanissetta

Redazione 1

Mer, 17/12/2025 - 21:37

SANTA CATERINA. Si è concluso l’evento “Verbum caro factum est”, meditazione musicale d’organo sulla Natività di Nostro Signore, nell’ambito della X edizione della rassegna organistica “In tempore Nativitatis – Itinerari organistici nisseni” organizzata dal Conservatorio V. Bellini di Caltanissetta per la direzione artistica del Mº Diego Cannizzaro .

Durante la serata sono state proposte delle riflessioni su episodi della Natività, accompagnati dal commento musicale del pregiato organo della Chiesa Madre, al quale si sono alternati ben quattro esecutori: Flavio Terravecchia, Damiano Lauria , Giuseppe Pagliaro e Vincenzo Parisi. Il tutto grazie all’azione di organizzazione dell’evento ad opera dell’Arciprete Padre Mario Alcamo.

