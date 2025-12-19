Rischia di morire per una miocardite fulminante, 19enne salvata a Palermo

Personale medico e infermieristico dell’ospedale Civico di Palermo ha salvato una 19enne praticandole per un’ora e 47 minuti il massaggio cardiaco. Si è alternato tenendola in vita fino a quando non l’hanno attaccata all’Ecmo, un macchinario che permette la circolazione extracorporea, che ossigena il sangue e lo pompa nel corpo, dando tempo ai medici di trattare la causa dell’arresto cardiaco. E’ accaduto la notte del 26 novembre, ma la notizia si è appresa oggi. Giada è viva, grazie al personale di turno in pronto soccorso. Non ha riportato danni cerebrali e oggi è uscita dalla terapia intensiva per essere ricoverata nel reparto di cardiologia. La 19enne aveva ha rischiato di morire per una miocardite fulminante conseguenza di un virus influenzale preso durante una vacanza in Lapponia. A Palermo il pronto soccorso dell’ospedale Civico è l’unico che ha a disposizione l’Ecmo. L’altro macchinario è all’Ismett che non ha un pronto soccorso. A volerlo sono stati il direttore del dipartimento emergenza urgenza Vincenzo Mazzarese e il primario del pronto soccorso Massimo Geraci. (ANSA).