Rapinatori entrano armati in un bar a Palermo, i dipendenti costretti a inginocchiarsi

Gio, 18/12/2025 - 16:58

Cinque rapinatori armati sono entrati nel bar Barbara, in via Gino Zappa a Palermo, con il volto coperto seminando il panico tra i presenti. I malviventi hanno costretto i dipendenti a inginocchiarsi sotto la minaccia dell’arma. In pochi minuti, il gruppo è riuscito a impossessarsi di circa 2.000 euro in contanti prelevati dalla cassa, a cui si sono aggiunti numerosi blocchetti di gratta e vinci e diverse stecche di sigarette. Subito dopo i cinque sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce tra i padiglioni del quartiere, probabilmente a bordo di mezzi lasciati pronti nelle vicinanze. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha avviato le indagini e i rilievi per individuare tracce utili all’identificazione dei responsabili. Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. (ANSA).

