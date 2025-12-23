Ordigno davanti a un bar pasticceria a Palermo, indagano i Carabinieri

Un ordigno è stato fatto esplodere, la notte scorsa, davanti a un bar pasticceria in via Brigata Verona, all’incrocio con via Sicilia, a Palermo. La deflagrazione ha mandato in frantumi vetri, tettoia e parte del gazebo esterno dell’esercizio commerciale. A posizione l’ordigno sarebbe stato un uomo giunto sul posto a bordo di uno scooter elettrico. Un dettaglio emerso dalle immagini di videosorveglianza, al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Indagini sono in corso. (ITALPRESS).