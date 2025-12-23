Salute

Redazione 3

Ordigno davanti a un bar pasticceria a Palermo, indagano i Carabinieri

Mar, 23/12/2025 - 14:03

Un ordigno è stato fatto esplodere, la notte scorsa, davanti a un bar pasticceria in via Brigata Verona, all’incrocio con via Sicilia, a Palermo. La deflagrazione ha mandato in frantumi vetri, tettoia e parte del gazebo esterno dell’esercizio commerciale. A posizione l’ordigno sarebbe stato un uomo giunto sul posto a bordo di uno scooter elettrico. Un dettaglio emerso dalle immagini di videosorveglianza, al vaglio dei carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Indagini sono in corso. (ITALPRESS).

banner italpress istituzionale banner italpress tv

