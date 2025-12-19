Mussomeli, al Circolo Trabia incontro sulla “Donazione degli organi” promosso da associazioni di volontariato

MUSSOMELI – I gruppi “Fratres”, “Misericordia” e “Aido” ed il gruppo “L’Italia nel cuore” presentano una giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi parlando di cuori trapiantati: un evento che si svolgerà sabato 20 ottobre alle ore 18 presso il Circolo “Trabia- Paolo Emiliani Giudici”, nella centralissima Piazza Roma. L’incontro sarà preceduto dai saluti iniziali di Sonja Barba, Vincenzo Sorce Presidente Fratres, Pinuccio Favata Governatore “Misericordia”, Salvatrice Feccia Presidente Regionale AIDO, Giuseppe Catania Sindaco di Mussomeli, Pietro Achille Lomanto, Arciprete di Mussomeli. Interverranno Silvestre Messina Primo Presidente Gruppo AIDO di Mussomeli, Paolino Pio Mattina, Ing. Doppio Trapiantato di Cuore, Eluisa La Franca, medico cardiologo Ismett, Giuseppe Munì, vincitore premio Nicolas Green 2025 CL-EN “Poesia”. Modererà l’incontro Salvina Mingoia Medico Fratres anche con il dialogo degli intervenuti.
di Redazione 3 Ven, 19/12/2025 - 13:19