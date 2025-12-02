Milena. Finanziato dalla Regione l’impianto di video sorveglianza del centro abitato

MILENA. Finanziato l’impianto di videosorveglianza del centro abitato. Lo ha reso noto il sindaco Claudio Cipolla che ha sottolineato come da parte della Regione Siciliana è stato accolto il progetto a suo tempo messo a punto dal comune al fine di consentire l’accesso alla procedura per il finanziamento dell’importnte opera al servizio della comunità.

L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 136 mila euro ed è stato concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato alle Infrastrutture. “Per la comunità di Milena tale finanziamento rappresenta un passo concreto per un paese più sicuro”, ha sottolineato il sindaco Claudio Cipolla che s’è detto soddisfatto per il finanziamento ottenuto.