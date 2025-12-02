Salute

Milena. Finanziato dalla Regione l’impianto di video sorveglianza del centro abitato

Redazione 1

Milena. Finanziato dalla Regione l’impianto di video sorveglianza del centro abitato

Mar, 02/12/2025 - 23:45

Condividi su:

MILENA. Finanziato l’impianto di videosorveglianza del centro abitato. Lo ha reso noto il sindaco Claudio Cipolla che ha sottolineato come da parte della Regione Siciliana è stato accolto il progetto a suo tempo messo a punto dal comune al fine di consentire l’accesso alla procedura per il finanziamento dell’importnte opera al servizio della comunità.

L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 136 mila euro ed è stato concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato alle Infrastrutture. “Per la comunità di Milena tale finanziamento rappresenta un passo concreto per un paese più sicuro”, ha sottolineato il sindaco Claudio Cipolla che s’è detto soddisfatto per il finanziamento ottenuto.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta