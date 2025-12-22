Furto nell’ufficio dei parlamentari M5S Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua a Palermo, indaga la Digos

Furto nell’ufficio dei parlamentari M5S Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua, a Palermo, in viale Francia 11. Non sono stati portati via computer, panettoni, regali, né oggetti di valore, ad eccezione di un vecchio orologio da polso. Un cassetto è stato trovato aperto. È in corso una verifica per capire se siano stati rubati documenti. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi. Le indagini sono condotte dagli agenti della digos. (ANSA)