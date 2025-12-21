Donna ferita a Palermo, dopo aver sparato per errore il responsabile si è scusato

Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio, 33 anni. La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Il responsabile sarebbe sceso dall’automobile, si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole scusa e ora sarebbe in fuga. La famiglia sta provando a contattarlo per convincerlo a costituirsi. Secondo quanto accertato, il giovane stava mostrando a una ragazza, forse la sua compagna, l’arma di cui era in possesso. Ma inavvertitamente sarebbe partito il colpo che ha raggiunto alla spalla la trentatreenne, adesso ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. A quel punto si sarebbe subito avvicinato alla vittima per capire come stesse e alla vista del sangue sarebbe andato nel panico fuggendo a bordo della Smart. (ANSA)