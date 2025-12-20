Distretto Lions 108Yb Sicilia, il 22 dicembre al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco lo spettacolo “Fly Me to the Moon”

Misterbianco (CT) – Sarà una serata speciale, all’insegna della musica e della solidarietà quella di lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20.30, quando il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco accoglierà lo spettacolo “Tributo a Frank Sinatra. Fly Me to the Moon”, organizzato per sostenere la Fondazione Lions Clubs International (LCIF), da sempre in prima linea nell’aiuto alle persone più fragili, attraverso interventi umanitari che raggiungono le comunità del Distretto Lions 108Yb Sicilia e i territori in difficoltà di tutto il mondo.

All’evento – organizzato con la collaborazione dell’associazione di protezione civile Le Aquile di Misterbianco e il supporto di numerosi sponsor – presenzieranno il Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Diego Taviano, il sindaco del comune di Misterbianco Marco Corsaro, l’assessore Marina Virgillito, il primo e il secondo Vice Governatore Walter Buscema e Antonio Bellia, il coordinatore LCIF Sicilia Giuseppe D’Antone.

Protagonista della serata sarà il baritono Matteo Siculo, artista poliedrico e Presidente del Distretto Leo Sicilia, che offrirà al pubblico un omaggio all’indimenticabile repertorio di Frank Sinatra. Accanto a lui, la Aetna Orkestra, diretta dal Maestro Salvo Famiani, contribuirà a rendere l’evento un appuntamento di elevato valore artistico ed emotivo.

Inserito nel clima delle festività natalizie, lo spettacolo intende richiamare l’attenzione sull’impatto sociale della LCIF. La Lions Clubs International Foundation, grazie alle donazioni raccolte, rafforza e concretizza il servizio e le opere umanitarie realizzate dagli oltre 1,4 milioni di soci di Lions Clubs International nel mondo per emergenze e disastri naturali, ambiente, giovani, salute, vista, lotta a fame e povertà, cancro pediatrico e diabete. Un’occasione speciale in cui la musica diventa strumento di condivisione e speranza, testimoniando ancora una volta l’impegno concreto di Lions e Leo nel trasformare la solidarietà in azioni reali per fare la differenza nella vita dei più deboli. Per una società più equa e solidale.