Delia. Sottoscritti tre contratti di progressioni verticali da tre dipendenti comunali

DELIA. Ennesimo risultato importante per il Comune di Delia. A renderlo noto è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri. “Questa sera – ha comunicato il sindaco – su esplicito indirizzo dell’Amministrazione comunale, sono stati sottoscritti tre contratti per tre dipendenti comunali a seguito dell’espletamento della procedura pubblica finalizzata all’ottenimento delle c.d “progressioni verticali in deroga”.

Detta procedura, prevista dalla vigente normativa, è stata posta in essere in sinergia con il segretario comunale, il dirigente dell’ufficio personale nonché dell’ufficio finanziario.

Gli spazi assunzionali previsti (lo 0,55% del monte salari de 2018) nel bilancio comunale hanno permesso l’elevazione del profilo ai dipendenti che hanno partecipato all’avviso pubblico e che possedevano i titoli previsti dallo stesso. I tre dipendenti che hanno sottoscritto i contratti di progressioni verticali sono stati Concetta Italiano, Vincenzo Gallo e Antonio Stagno.