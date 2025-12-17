Conferenza sul fenomeno migratorio: più lavoro e inclusione sociosanitaria

Potenziamento delle opportunità lavorative e di formazione, rafforzamento dell’inclusione socio-sanitaria e del servizio di mediazione linguistica e culturale all’interno delle strutture pubbliche. Sono alcuni degli obiettivi strategici definiti durante la IV Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, organizzata dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, che confluiranno tra gli altri nell’aggiornamento del Piano triennale regionale per le politiche che riguardano l’emigrazione e l’immigrazione. Durante l’evento, che ha rappresentato la fase finale di un percorso di consultazione con oltre 300 attori locali, sono state illustrate le progettualità regionali, in particolare quelle destinate alle 11 aree interne finanziate dal programma Fse+ Sicilia 2021-2027.

«La Regione Siciliana è al lavoro ed è pronta a cogliere ogni indirizzo per realizzare azioni concrete, volte a rendere sempre più efficace la gestione delle politiche di accoglienza e inclusione – ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre ad interim il ruolo di assessore alla Famiglia – La Sicilia è capofila nella Conferenza delle regioni nel dibattito sul fenomeno migratorio, ha dunque una responsabilità in più, quella di guidare anche le altre regioni italiane, formulando proposte, anche normative, ed evidenziando modelli che favoriscano l’inclusione in termini organizzativi e strutturali. Ringrazio le associazioni e tutti gli attori che continuano a fornire il loro importante contributo al dibattito, con l’impegno di proseguire nel nostro lavoro, coordinandoci con le altre regioni del Sud Italia per passare sempre più da una gestione emergenziale a un approccio più strutturato e di lungo periodo, che passi anche dal rilancio economico e demografico delle aree interne dell’Isola».

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore alla Salute Daniela Faraoni, il capo di gabinetto dell’assessorato della Famiglia Patrizia Valenti, il dirigente generale ad interim del dipartimento Famiglia e politiche sociali Ettore Foti, il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino, in video collegamento Patrick Doelle, direttore generale per le politiche migratorie della Commissione Europea e rappresentanti dei ministeri dell’Interno e del Lavoro.

