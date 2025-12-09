Campofranco. Viola Di Gesù conquista il terzo posto alla “Rimini Ginnastica in Festa – Winter Edition 2025”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha espresso grande orgoglio per il prestigioso risultato ottenuto da Viola Di Gesù, giovane atleta con forti radici campofranchesi, figlia dei campofranchesi Veruska e Danilo, oggi residente a Palermo.

Dal 5 all’8 dicembre 2025, durante la competizione nazionale “Rimini Ginnastica in Festa – Winter Edition”, Viola ha conquistato un eccellente terzo posto nella categoria LC1 A5, distinguendosi per talento, impegno e determinazione in una competizione che ha visto la partecipazione di atlete provenienti da tutta Italia.

Un risultato che riempie di orgoglio non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità di Campofranco, che segue con affetto e ammirazione i successi dei propri giovani. L’Amministrazione comunale ha colto l’occasione per porgere a Viola le più sincere congratulazioni per questo traguardo e le augura un futuro ricco di soddisfazioni sportive e personali.