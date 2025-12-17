Campofranco. Il 19 dicembre piantumazione della talea dell’Albero di Falcone nella villa “Falcone – Borsellino”

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco invita la cittadinanza a partecipare a un momento di grande valore simbolico e civile. Il 19 dicembre 2025 alle 11,30 nella Villa Falcone/Borsellino si svolgerà una manifestazione dedicata al giudice Giovanni Falcone.
Durante l’iniziativa previsto il saluto delle autorità, ma anche la piantumazione della talea dell’Albero di Falcone, un gesto semplice ma potente per ricordare Giovanni Falcone e coltivare, insieme, il futuro della legalità. Un appuntamento dedicato alla memoria, all’impegno e ai valori che devono continuare a crescere nelle comunità.