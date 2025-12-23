Caltanissetta. Riunito il Tavolo territoriale della Rete regionale e diffusa sulle dipendenze

CALTANISSETTA. Si è riunito nei locali della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Caltanissetta, il Tavolo territoriale della RR e DD Rete regionale e diffusa sulle Dipendenze istituita con Delibera n. 1628 del 05/11/2025, in attuazione dell’art. 6 della Legge regionale n. 26/2024.

L’incontro si è svolto alla presenza del Direttore del DSM, Massimo Cacciola, e ha rappresentato il momento di insediamento ufficiale del Tavolo territoriale, chiamato a operare come articolazione locale della Rete regionale, con la finalità di supportare il Tavolo tecnico regionale sulle dipendenze. Come previsto dalla norma, la RR e DD promuove il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione e della collaborazione tra servizi, lo scambio di buone pratiche e la sinergia tra il sistema pubblico, il privato accreditato e la cittadinanza attiva, favorendo una presa in carico integrata e trasversale del fenomeno delle dipendenze.

Alla riunione hanno preso parte il coordinatore del Tavolo, Pasquale Chirico Pratticò, dirigente medico del Ser. D di Caltanissetta, la Dott.ssa Carmela Avenia (U.O.S. Educazione alla Salute), la Dott.ssa Francesca Giurlandino, in rappresentanza dell’Ordine dei Biologi, il Dr. Marco Maira in rappresentanza dei Medici di Medicina Generale, il Dott. Gaetano Attilio Ristagno per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la Dott.ssa Licia Andaloro per la Cooperativa Sociale Solidea e il Dott. Antonio Urriani in rappresentanza dei componenti di Casa Famiglia Rosetta.

Del tavolo fanno anche parte le antenne scolastiche e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Nel corso dell’incontro, oltre agli aspetti organizzativi legati all’insediamento del Tavolo, è stato avviato un confronto operativo su alcune priorità strategiche del territorio. In particolare, la discussione si è concentrata sulla pianificazione delle attività dell’Unità Mobile, sull’apertura del Centro di pronta accoglienza e sulle strategie da adottare negli istituti scolastici per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dipendenza, con un approccio integrato e multidisciplinare.

È emersa la volontà condivisa di strutturare un lavoro continuativo di rete, capace di intercettare precocemente il disagio, rafforzare l’integrazione tra i servizi e promuovere interventi di prevenzione efficaci, soprattutto nei contesti educativi e comunitari. L’ASP di Caltanissetta conferma il proprio impegno a garantire un contributo costante e propositivo alla RReDD, valorizzando le risorse del territorio nisseno e contribuendo attivamente alla definizione di strategie condivise e percorsi operativi coerenti con il nuovo modello regionale di contrasto alle dipendenze.