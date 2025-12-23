Caltanissetta. L’Asp proroga oltre 200 incarichi e conferisce nuovi ruoli chiave

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta comunica un importante provvedimento volto a garantire la continuità dei servizi assistenziali e a fronteggiare la carenza di personale presso le proprie strutture. Con la firma dei nuovi atti deliberativi, l’Azienda ha disposto la proroga al 31 dicembre 2026 di numerosi incarichi a tempo determinato e il conferimento di nuovi ruoli chiave.

Sono 180 gli incarichi del personale del comparto, originariamente in scadenza a fine anno, che sono stati estesi per un ulteriore anno. La misura riguarda diverse figure professionali fondamentali per l’operatività quotidiana dei reparti:

• 67 Infermieri e 83 OSS (Operatori Socio-Sanitari);

• 12 Tecnici di laboratorio biomedico e 4 Tecnici di Radiologia;

• 4 Ostetrici e 3 Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica;

• 2 Tecnici della prevenzione;

• Altre figure specialistiche tra cui: 1 Fisioterapista, 1 Tecnico Audioprotesista, 1 Tecnico di Neurofisiopatologia, 1 Ortottista e 1 Collaboratore tecnico professionale.

Parallelamente, l’ASP ha confermato fino al 31/12/2026 la permanenza in servizio di figure dirigenziali strategiche per il coordinamento e la gestione clinico-amministrativa:

• 9 Dirigenti Medici e 8 Veterinari;

• 3 Dirigenti delle Professioni Sanitarie;

• 4 Dirigenti Amministrativi e 1 Fisico.

Oltre alle proroghe, l’Azienda ha proceduto al conferimento di nuovi incarichi a tempo determinato, sempre con scadenza al 31 dicembre 2026, per rispondere a specifiche esigenze territoriali:

1. Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela: conferiti 3 incarichi di Collaboratore Professionale Sanitario (PdS) Tecnico di Radiologia ai dottori Sandro Camilleri, Michele Di Caro ed Eliana Lo Forte.

2. Centro di Pronta Accoglienza di San Cataldo: conferiti 2 incarichi a tempo determinato per la figura di Infermiere ai Dottori Grasso Claudio e Sanfilippo Andrea.

Questi provvedimenti testimoniano l’impegno della Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta nel voler stabilizzare e potenziare i servizi sanitari, assicurando ai cittadini una copertura assistenziale costante e di qualità, valorizzando al contempo le professionalità già impegnate sul campo.