Business del caro estinto a Palermo, accertati 49 casi di corruzione

Sono almeno 49 i casi di corruzione scoperti in poco più di un anno di indagine dalla Procura di Palermo nell’ambito di una inchiesta su un business messo su da alcuni operatori della camera mortuaria del Policlinico che, in cambio di mazzette, acceleravano le pratiche per il rilascio delle salme alle imprese funebri.

Si trattava dei corpi di pazienti deceduti nel nosocomio o per cui era stata disposta l’autopsia dalla magistratura. Gli indagati per cui è stato chiesto l’arresto sono 15, tra loro il noto imprenditore del settore Francesco Trinca. Tra gli episodi finiti nell’inchiesta anche la pratica relativa alla salma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso fuori da una discoteca di Balestrate a gennaio del 2024. (ANSA).