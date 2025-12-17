Bompensiere. Il progetto di democrazia partecipata “La Biblioteca al centro” sarà finanziato dalla Giunta comunale

BOMPENSIERE. Il progetto di Democrazia partecipata intitolato “La Biblioteca al Centro: un’aula di studio e lettura per i bompensierini” è stato approvato dalla Giunta Municipale. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Virciglio. Il progetto, in precedenza, era stato presentato dalla Consulta giovanile bompensierina.

Un’iniziativa davvero significativa, quella portata avanti sul piano progettuale dai giovani della Consulta. Il progetto approvato, infatti, consentirà di spostare la biblioteca comunale dalla sua attuale collocazione del palazzo comunale, che risulta alquanto scomoda e poco fruibile al pubblico, a quella dell’ex scuola elementare “E. De Amicis”. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Consulta giovanile Francesco Monella per l’approvazione del progetto voluto e promosso dall’organo consultivo giovanile da lui presieduto.

L’idea progettuale è quella di rendere maggiormente fruibile il patrimonio librario comunale, prevedendo anche l’acquisto degli arredi necessari per la creazione di un’aula studio. Un’idea che può rivelarsi vincente nella misura in cui, spostando la sede della Biblioteca dal palazzo comunale all’ex scuola elementare “De Amicis”, sarà possibile creare uno spazio finalmente più funzionale alle esigenze socio culturali non solo dei giovani della stessa Consulta, ma anche di tutti quei bompensierini che amano la lettura.

Il fondo previsto per la realizzazione del progetto di Democrazia Partecipata “La Biblioteca al Centro: un’aula di studio e lettura per i bompensierini” avrà un costo di 6 mila euro per la sua realizzazione.