Babbo Natale e Nissa Rugby nel reparto di pediatria del Sant’Elia: gran successo per la terza edizione

CALTANISSETTA. La Nissa Rugby Caltanissetta, insieme a Babbo Natale ha varcato la porta del reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia per portare qualcosa di più di un semplice saluto: sorrisi, calore umano e un momento di leggerezza a chi sta affrontando una sfida grande, nonostante la giovane età.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, ideata dal vicepresidente del consiglio comunale di Caltanissetta, Federica Scalia, con il coinvolgimento del presidente del consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti ed il supporto dello sponsor Euronics Gruppo Bruno, rappresentato da Michele Cucciniello.

“Negli occhi dei bambini – ha commentato la Nissa Rugby in una nota – abbiamo visto stupore, gioia, curiosità. In quelli dei genitori e del personale sanitario (sapientemente ed appassionatamente guidato dalla primaria Maria Concetta Vitaliti), gratitudine e commozione. Perché il rugby è sì forza e sacrificio, ma è soprattutto valori, comunità e presenza, soprattutto dove serve di più.

Per qualche istante, tra una carezza, una foto e una risata, il dolore ha lasciato spazio alla speranza. Incommensurabile l’operato dello straordinario Babbo Natale, il mitico Bruno Ruggieri (@santaclaus-italia). Ed è lì che lo sport trova il suo senso più autentico. Grazie a chi ogni giorno combatte con coraggio silenzioso. Grazie ai nostri ragazzi che hanno dimostrato che la vera vittoria è esserci”.

La Nissa Rugby c’è. Sempre