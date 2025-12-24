Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, ferito un ausiliario

Aggressione al personale del pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria nel Ragusano. E’ accaduto ieri sera intorno alle 23.30. Un uomo ha raggiunto il pronto soccorso accompagnato dai parenti lamentando dei dolori al petto. Preso subito in carico dal personale del Triage, l’uomo ha iniziato ad aggredire verbalmente la donna che ne aveva controllato le condizioni. Poi si sarebbero avvicinati anche i parenti dell’uomo. Un ausiliario per proteggere la collega e per creare distanza e sedare gli animi, ha allora messo una barella davanti alla porta. In quel momento uno dei parenti gli ha sferrato un pugno colpendolo a una mano e procurandogli lesioni guaribili in 6 giorni, salvo complicazioni. Sul posto le forze dell’ordine che hanno proceduto alla identificazione delle persone coinvolte. (AGI)