A Gela pubblico delle grandi occasioni all’incontro promosso dal Pd per il contrasto alla violenza sulle donne

Si è svolta ieri, presso la Pinacoteca Comunale gremita di pubblico, l’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Gela sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. L’evento ha visto un importante tavolo di relatori e una grande partecipazione di cittadinanza.

Tra gli intervenuti:

• Viviana Altamore, della Segreteria del PD Gela;

• l’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina;

• la Professoressa Laura Cannilla;

• Don Luigi Petralia;

• il Segretario Cittadino, Giuseppe Aramcio;

• l’Onorevole Ersilia Saverino, membro della Commissione Cultura;

• per i saluti istituzionali, il Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano;

• a concludere i lavori, l’Onorevole Nello Di Paquale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione approfondita e di impegno collettivo, sottolineando la centralità della lotta alla violenza di genere e il valore di una risposta corale da parte delle istituzioni, della politica e della società civile.

