Sommatino. Al Comune un contributo di 50 mila euro per essere stato virtuoso nella raccolta differenziata

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha inteso informare la cittadinanza che il Comune di Sommatino è risultato destinatario di un contributo di 50.561,33 euro, in quanto è stato riconosciuto tra i Comuni siciliani più virtuosi nella gestione dei rifiuti.

“Abbiamo infatti raggiunto il 71,18% di raccolta differenziata – ha sottolineato l’amministrazione comunale – un importante risultato raggiunto innanzitutto grazie all’impegno dei cittadini nel differenziare i rifiuti, e grazie agli operatori della Srr Impianti che con dedizione svolgono il loro servizio”.

L’amministrazione comunale ha reso noto che il contributo premiale di cui siamo destinatari verrà investito per la riduzione del prossimo Pef e delle relative tariffe Tari.