Redazione 1

Campofranco. Approvato in Giunta lo schema del Bilancio di Previsione 2025/2027; presto l’esame in Consiglio comunale

Ven, 28/11/2025 - 23:56

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha reso noto che la Giunta ha approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 2025/2027, un passaggio fondamentale per programmare con responsabilità e visione gli interventi dei prossimi anni.

Durante tutto l’anno è stato svolto un approfondito lavoro di analisi e riordino dei capitoli di spesa, che ha permesso di rendere il bilancio più equilibrato, coerente e orientato alle reali necessità del nostro Comune. Dalle verifiche effettuate è stato possibile correggere, razionalizzare o eliminare capitoli non più necessari, liberando risorse da destinare a ciò che davvero serve alla comunità.

Lo Schema di Bilancio 2025/2027 prevede importanti stanziamenti che rappresentano una chiara scelta di priorità:

* Interventi sulle strade del centro storico, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e fruibilità dei luoghi più identitari del paese.

* Realizzazione della nuova tettoia del campo sportivo, per dotare l’impianto di strutture più moderne e funzionali.

* Costruzione della nuova mensa scolastica, un’opera attesa da anni che consentirà di migliorare la qualità del servizio per bambini e famiglie.

Previsti nuovi fondi per:

* cura e manutenzione delle aree verdi,

* pulizia e decoro degli spazi pubblici,

* interventi puntuali nelle zone più critiche del territorio.

Il bilancio rafforza gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria:

* della rete viaria,

* degli immobili comunali,

* con particolare attenzione alla scuola “Luigi Pirandello”, che sarà oggetto di azioni mirate per migliorarne sicurezza, funzionalità e vivibilità.

Un capitolo importante è dedicato al potenziamento delle politiche sociali, con:

* maggiori risorse per i servizi alle famiglie,

* attenzione alle fragilità e ai bisogni emergenti,

* interventi specifici a supporto dei cittadini più in difficoltà.

Il bilancio approvato dalla Giunta è frutto di una programmazione attenta, che coniuga:

* ordine nei conti,

* trasparenza,

* responsabilità,

* e un chiaro orientamento alla crescita e al miglioramento della qualità della vita.

Nelle prossime settimane il documento passerà all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

