Campofranco. Approvato in Giunta lo schema del Bilancio di Previsione 2025/2027; presto l’esame in Consiglio comunale

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha reso noto che la Giunta ha approvato lo Schema di Bilancio di Previsione 2025/2027, un passaggio fondamentale per programmare con responsabilità e visione gli interventi dei prossimi anni.
Durante tutto l’anno è stato svolto un approfondito lavoro di analisi e riordino dei capitoli di spesa, che ha permesso di rendere il bilancio più equilibrato, coerente e orientato alle reali necessità del nostro Comune. Dalle verifiche effettuate è stato possibile correggere, razionalizzare o eliminare capitoli non più necessari, liberando risorse da destinare a ciò che davvero serve alla comunità.
Lo Schema di Bilancio 2025/2027 prevede importanti stanziamenti che rappresentano una chiara scelta di priorità:
* Interventi sulle strade del centro storico, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, decoro e fruibilità dei luoghi più identitari del paese.
* Realizzazione della nuova tettoia del campo sportivo, per dotare l’impianto di strutture più moderne e funzionali.
* Costruzione della nuova mensa scolastica, un’opera attesa da anni che consentirà di migliorare la qualità del servizio per bambini e famiglie.
Previsti nuovi fondi per:
* cura e manutenzione delle aree verdi,
* pulizia e decoro degli spazi pubblici,
* interventi puntuali nelle zone più critiche del territorio.
Il bilancio rafforza gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria:
* della rete viaria,
* degli immobili comunali,
* con particolare attenzione alla scuola “Luigi Pirandello”, che sarà oggetto di azioni mirate per migliorarne sicurezza, funzionalità e vivibilità.
Un capitolo importante è dedicato al potenziamento delle politiche sociali, con:
* maggiori risorse per i servizi alle famiglie,
* attenzione alle fragilità e ai bisogni emergenti,
* interventi specifici a supporto dei cittadini più in difficoltà.
Il bilancio approvato dalla Giunta è frutto di una programmazione attenta, che coniuga:
* ordine nei conti,
* trasparenza,
* responsabilità,
* e un chiaro orientamento alla crescita e al miglioramento della qualità della vita.
Nelle prossime settimane il documento passerà all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.