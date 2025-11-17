Campofranco. Approvato in Consiglio il regolamento per la video sorveglianza

CAMPOFRANCO. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la videosorveglianza, un passo importante per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio comunale. Il Comune ha già presentato alla Regione un progetto da 150.000 euro per installare circa 20 telecamere nei punti strategici del centro abitato e in prossimità delle uscite del paese.

Un sistema moderno, pensato per prevenire atti vandalici, contrastare i comportamenti incivili e supportare le forze dell’ordine nel controllo del territorio. Un impegno concreto per rendere Campofranco più sicura, più ordinata e più vivibile per tutti, ha commentato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Nuara.