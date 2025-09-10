Delia. Riscoperta della biodiversità e rispetto dell’ambiente nel progetto di Democrazia partecipata che coinvolge bambini e famiglie

DELIA. Si è svolta ieri la prima giornata di tre del progetto di Democrazia partecipata “Nuove generazioni – Territorio – Biodiversità”, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie. La (ri)scoperta della biodiversità e il rispetto dell’ambiente sono le tematiche del progetto che, nel pomeriggio di ieri, hanno visto grandi e piccini assieme, in un momento di crescita ma anche di divertimento.

Varie e molto interessanti le attività previste, presso l’azienda della famiglia Spagnolo in contrada Gebbia Rossa: a seguito di un percorso di illustrazione del ciclo vitale delle piante (nello specifico di pesco) e la raccolta della frutta fresca, i presenti hanno potuto assistere alla spiegazione di alcuni metodi di innesto delle piante e, per la gioia dei più piccoli, visionare e toccare con mano esemplari di lombrichi, bruchi e crisalide di farfalla.

A concludere la giornata, degustazione dei prodotti culinari aziendali (confettura e frutta fresca), zucchero filato e giochi in natura.

Un sentito ringraziamento va a Salvatore Spagnolo per aver accolto la proposta dell’assessore Daniela Gallo di integrare alla programmazione il progetto “Bibliotechiamo: un volano per l’inclusione”, col conseguente entusiasmo di tutti i partecipanti.