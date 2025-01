Shanghai, inaugurato il primo centro di addestramento per robot umanoidi in Cina

(Adnkronos) – La Cina ha inaugurato a Shanghai il suo primo centro dedicato all'addestramento di robot umanoidi eterogenei, un passo significativo nello sviluppo dell'industria robotica nazionale. Secondo quanto riporta Xinhua, agenzia stampa cinese, questo centro, frutto della collaborazione tra il National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center e il Zhangjiang Group, è in grado di ospitare e addestrare simultaneamente oltre 100 robot umanoidi. Xu Bin, direttore generale del centro di innovazione, ha sottolineato che questa struttura contribuirà a ridurre significativamente i costi di sviluppo delle tecnologie di intelligenza incarnata, affrontando al contempo il problema della duplicazione delle infrastrutture all'interno del settore.

I robot umanoidi eterogenei rappresentano la punta di diamante dell'innovazione robotica. Questi sistemi avanzati integrano diverse discipline, tra cui locomozione, manipolazione, biomeccanica, intelligenza artificiale, visione artificiale, percezione, apprendimento e sviluppo cognitivo.

Il nuovo centro di addestramento mira a diventare una piattaforma nazionale di riferimento per lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza incarnata, promuovendo la crescita dell'industria robotica cinese e fornendo un forte impulso alle industrie emergenti strategiche.

La struttura, che si estende su oltre 5.000 metri quadrati, offre una vasta gamma di scenari di addestramento specializzati, tra cui saldatura, produzione di prodotti 3C (computer, comunicazioni e consumer electronics) e test automobilistici. I robot addestrati in questo centro saranno in grado di svolgere una varietà di compiti, tra cui l'organizzazione della scrivania, la selezione degli oggetti e l'utilizzo di apparecchiature, con una media di successo superiore al 90%. L'industria robotica cinese sta attraversando una fase di rapido sviluppo. Secondo un recente rapporto, il mercato dei robot umanoidi in Cina dovrebbe raggiungere i 75 miliardi di yuan (circa 385 milioni di dollari USA) entro il 2029, rappresentando il 32,7% del mercato globale. Jiang Lei, scienziato capo del National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center, ha sottolineato che i robot umanoidi sono considerati una tecnologia fondamentale per affrontare le sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Il 2025, ha affermato, dovrebbe essere un anno di svolta per la produzione di massa di questi robot. Immagine generata con IA DALL-E —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)