San Cataldo, una serata di cultura e libri con il gruppo di lettura “Incontriamoci in Biblioteca”

Ieri sera, 19 gennaio, in sala Borsellino a San Cataldo, si è realizzato il mensile incontro del gruppo di lettura. Gli ospiti della serata sono stati il pittore sancataldese Giuseppe Bellomo, lo scrittore mazzarinese Damiano Arena e il pianista dell’agrigentino Simone Giardina. Giuseppe Bellomo, ormai noto in ambito nazionale e con una sua opera esposta in Vaticano, ha esposto le sue opere, indicando le ultime tecniche predilette, discutendone insieme all’altro pittore di casa, Giovanni Gurrieri, in un dibattito artistico e tecnico che ha regalato ai presenti una serie di conoscenze utili alla comprensione delle “contenute nelle opere.” Avevamo voluto esprimere un auspicio in favore della riuscita della proposta di Mazzarino capitale della cultura – afferma il presidente dell’associazione organizzatrice, Gianfranco Cammarata – invitando al nostro gruppo uno scrittore di quella città”. Damiano Arena ha discusso del suo romanzo storico “Via NIcolosi – Terra, amore e LIbertà”, nel quale rappresenta lo scenario di un compromesso storico ante-litteram, nell’immediato dopo guerra, nella sua città, con la prorompente figura femminista di LIna, e di un prete politico che da cattolici ferventi organizzano una amministrazione insieme all’allora Partito Comunista. Il pianista Simone Giardina ha presentato magistralmente un Mozart insolito, due brani dello Chopin giovane e uno del grande musicista poi immerso nella sua battaglia contro la Russia invadente la sua Polonia, un poco noto Skryabin (eccellente compositore russo) e il più noto dei preludi di Bach. Michela Lauria ha declamato “Quannu la strata cantava”, di Emilio MIlan e Luigi Bartolomeo” ‘A Livella ” di Totò. Salvina Palermo ha presentato un suo scritto sul tema del “cammino”, mentre Rossella Trupia ne ha proposto uno sugli scorci di un tempo che fu. La serata si è conclusa con il graditissimo dono di libri da parte della poetessa Enza Spagnolo, a nome della casa editrice Tracce per la Meta. “La collaborazione con questa splendida realtà – ha voluto aggiungere Gianfranco Cammarata – porterà a una presenza internazionale, nella prossima primavera, sulla della quale preciseremo i dettagli appena possibile” ha chiosato il Presidente dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca, visibilmente soddisfatto.