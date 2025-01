San Cataldo. Dall’8 gennaio al Risiko Club “Il Pifferaio” riprendono le serate di gioco

SAN CATALDO. Al termine della pausa per le festività, le attività del Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo riprenderanno da domani Mercoledì 8 gennaio presso la Locanda del Buon Samaritano. Saranno disputate delle serate di amichevoli per migliorare la conoscenza delle regole del Risiko da Torneo da parte dei nuovi giocatori, e per divertirsi insieme ai giocatori più “esperti”. Nelle prossime settimane sarà organizzato il 2° Torneo interno del Risiko Club “Il Pifferaio” che seguirà il recente Torneo di Natale che tanto successo ha avuto.

Anche a San Cataldo il Risiko da Torneo sta appassionando sempre piu’ giocatori, e la competizione rende più ambite e imprevedibili le varie partite e anche i nuovi giocatori hanno la possibilità di vincere la propria partita e diventare sempre piu’ bravi in questo gioco di strategia. Sarà per il Risiko Club “Il Pifferaio” e per gli altri club di Risiko Siciliani (Palermo, Caltanissetta, Messina, Acireale, Catania e Siracusa) un anno importante per la crescita del gioco nell’Isola per i tanti tornei che saranno organizzati. Inoltre i giocatori si organizzano anche per andare a giocare i grandi Tornei organizzati dai Club Nazionali. Una pattuglia di giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio”, ad esempio, hanno già staccato il biglietto e prenotato il posto per il Grande Raduno di Risiko del Nord organizzato dal Club di Risiko Ufficiale di Gerenzano che si giocherà a Saronno tra il 07 e il 09 marzo prossimo.

Intanto, in attesa di riprendere le partite, nella giornata festiva dell’epifania, un rappresentante del Risiko Club “Il Pifferaio”, nome di battaglia Bluprofondo71, che fa parte dell’associazione VIP (Viviamo in Positivo) di Caltanissetta che porta la terapia del sorriso in qualità di clown sia in ospedale che nelle strutture che ospitano anziani o bambini che hanno sempre bisogno di un momento di affetto speciale, ha partecipato all’evento “La Befana porta i doni” all’istituto Fascianella di San Cataldo, regalando ai bambini grandi e piccini una scatola di Risiko a nome di tutto il Club di Risiko.

Il Risiko Club “ Il Pifferaio” desidera augurare un Buon inizio anno a tutti i lettori e invita, per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club e a contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club (Facebook, Instagram) che vedono sempre più numerosi i visitatori e i follower che ormai dal 12 novembre scorso seguono le attività del Risiko Club “Il Pifferaio”.