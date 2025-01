Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, rinviato il secondo turno del XVII° torneo

A causa dell’allerta rossa, per via delle precarie condizioni meteo, il direttivo del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta ha ritenuto opportuno rinviare il secondo turno del XVII° torneo interno che si doveva giocare ieri sera presso Eclettica Street Factory.

“Abbiamo ritenuto, per prudenza e nel rispetto della sicurezza dei giocatori e giocatrici che vengono da fuori Caltanissetta, non giocare ieri. L’allerta rossa, che già era in atto nella tarda serata di ieri, non avrebbe potuto garantire il viaggio di ritorno in sicurezza di quelle giocatrici e giocatori che vengono dai paesi limitrofi e da Palermo. Pertanto recupereremo in altra data il turno di ieri.”

Intanto dai vertici nazionali del Risiko! e da Editrice Giochi è stato assegnato al Risiko Club nisseno l’organizzazione di un Master.

Il Master è un evento nazionale che dà la possibilità al vincitore di partecipare direttamente al Campionato Nazionali Individuale 2026 che designa il Campione Nazionale Live di Risiko! e che solo i Risiko! Club Ufficiali possono organizzare.

“Dopo il Raduno del Sud organizzato l’anno scorso, che ha avuto un successo in termini di location e di accoglienza, – dichiarano dal direttivo- Caltanissetta torna ad ospitare un evento di caratura nazionale a dimostrare come il nostro Club risponde puntualmente ai requisiti imposti dall’Editore per una giusta funzionalità e compattezza in termini di organizzazione di tornei interni e nella programmazione dell’attività da fare. Il Master, che si svilupperà in una giornata di gioco, attrarrà tante giocatrici e giocatori da tutto il territorio nazionale e regionale continuando a promuovere la nostra Città per le sue peculiarità in termini di buon cibo, di bellezze architettoniche e di accoglienza.”