Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 29 gennaio al via il 2° Torneo interno

Dopo alcune serate di partite amichevoli di rodaggio, presso il Risiko Club “Il Pifferaio” di San Cataldo (CL) prende avvio il 2° torneo di Risiko denominato “Carnival Il Pifferaio”, che avrà valore per la classifica ranking all’interno del club, che si arricchirà torneo dopo torneo dei vari risultati di ogni partecipante e prevederà a fine anno la premiazione del miglior giocatore o giocatrice dell’anno. La classifica ranking interna sarà anche determinante nella scelta dei vari giocatori che saranno scelti per rappresentare il club nei vari incontri di Risiko regionali che a breve saranno organizzati nel territorio siciliano, che conta già 6 club di Risiko ufficiali (Palermo, Messina, Catania, Acireale, Siracusa e Caltanissetta). Anche il Risiko Club “Il Pifferaio” ha fatto esplicita richiesta agli organi nazionali e all’Editore Spin Master, multinazionale del gioco canadese che gestisce da vari anni ormai il gioco del Risiko in Italia, e che ha una filiale nazionale a Milano, di poter diventare il settimo Risiko Club Ufficiale in Sicilia e poter così meglio diffondere nel territorio i valori e il divertimento di questo bellissimo gioco di strategia in favore di tutti gli appassionati e anche dei neofiti.

Il torneo di Risiko che sta per iniziare prevede una prima fase di 4 giornate di qualificazione, incluso un turno nel quale il peggior risultato sarà scartato, e una fase di semifinali e la finale che decreterà il vincitore del torneo. Sarà previsto anche un mini torneo degli esclusi alle semifinali con in dote punti ranking aggiuntivi a chi sarà il vincitore. Il torneo inizia domani mercoledì 29 gennaio e proseguirà fino alla finale del 12 marzo prossimo, con la possibilità di iscriversi in ogni momento perché anche con una sola partita giocata sarà sempre possibile avanzare nel torneo e qualificarsi alle semifinali. Sarà anche prevista una serata di gioco in maschera, visto l’avvicinarsi del periodo di carnevale, che consentirà di unire il divertimento e l’armonia tra i partecipanti con la competizione del gioco. Da ricordare che le partite di Risiko da Torneo si svolgono in circa due ore di tempo dall’inizio alla fine, con inizio delle partite verso le 21 circa.

Appuntamento quindi a mercoledì 29 gennaio alle ore 20.30 per le iscrizioni al torneo. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sarà pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.