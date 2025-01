Riesi. Successo per lo screening gratuito dell’udito organizzato dal Lions Club

RIESI. Il Lions club di Riesi, di cui è Presidente la Dott.ssa Stefania Ievolella, assieme al Cub Club Cuccioli, in collaborazione con la croce Rossa Italiana sezione di Riesi e il Comune di Riesi, ha organizzato in Piazza Garibaldi lo screening gratuito dell’udito con lo specialista in otorinolaringoiatria.

Ad effettuarlo è stato il dott. Fabio Lombardo con il camper in collaborazione con Amplifon dalle 9,30 alle 13,00. Numerosa l’affluenza delle persone entusiaste di fare visite gratuite. Gli screening gratuiti sono alla base della mission del Lions di Riesi che dimostrano il loro impegno sempre verso il territorio ha dichiarato la Presidente.