Promozione. La capolista Niscemi punta ad allungare in classifica; trasferta ostica per la Vigor Gela

Nel campionato di Promozione, nel girone C, il Serradifalco osserva un turno di riposo. Riprenderà domenica prossima quando affronterà in casa il Santa Domenica Vittoria. Nel girone D, invece, pienamente operative tanto la capolista Niscemi quanto la Vigor Gela.

In particolare, la capolista Niscemi affronta in casa l’Aci & Galatea. Si tratta di un match sulla carta alquanto agevole per la squadra di mister Comandatore, anche perché l’avversario è ultimo in classifica e il Niscemi ha sempre dimostrato di essere in grado di sbrigare queste pratiche calcistiche senza particolari patemi, anche se nel calcio non si può mai sapere e bisogna sempre pronunciarsi con certezza solo dopo il fischio finale dell’arbitro.

Trasferta insidiosa invece per la Vigor Gela che affronta lo Scicli, squadra che in casa propria riesce a rendersi insidiosa. I gelesi, tuttavia, non intendono perdere di vista la zona play off per cui domenica , con inizio alle 14,30 cercheranno di conquistare i tre punti per legittimare la propria candidatura in chiave play off nel girone D di Promozione.