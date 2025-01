Pallavolo A2. A Castelfranco Florencia “Floppy” Ferraro continua a strappare applausi a scena aperta

E’ una Florencia Ferraro che sta crescendo ad altissimi livelli nel campionato di pallavolo femminile di serie A2 con Castelfranco. La giovane palleggiatrice nissena, figlia della campionessa e tecnico Susana Gorostiague sta strappando applausi a scena aperta nell’ambito della sua esperienza sportiva a Castelfranco. L’ultimo gran sigillo, in ordine di tempo, lo ha messo per l’ottima prestazione contro Costa Volpino.

Una prestazione superba, autoritaria, grintosa, ineccepibile, da autentica leader della regia. Florencia, vincitrice di B1, Coppa Italia e premio di miglior palleggiatrice di Coppa Italia nella scorsa stagione, sta disputando un grande campionato in Serie A2 con Castelfranco dimostrando una crescita costante che fa ben sperare in prospettiva del grande balzo in A 1 di Floppy che costituisce uno dei grandissimi talenti della pallavolo nazionale in generale e nissena in particolare.