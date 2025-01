Iran, sparatoria a Teheran: uccisi 2 giudici Corte Suprema

(Adnkronos) – Due giudici della Corte Suprema sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta stamani a Teheran, in Iran . Lo riferisce Teheran Times, che rilancia notizie dell’agenzia iraniana Fars. Stando alle fonti, l’assalitore si è poi tolto la vita. La notizia è stata diffusa anche da Mizan Online, sito della magistratura della Repubblica islamica. I due giudici vittime dell’agguato messo a segno davanti alla Corte Suprema sono Ali Razini e Mohammad Moghiseh. Secondo l’agenzia Isna, i giudici uccisi seguivano casi di “sicurezza nazionale, spionaggio e terrorismo”. L’agguato è avvenuto intorno alle 10.45 ora locale, precisa Tehran Times, ricordando che Razini era già finito nel mirino nel 1998, quando rimase ferito in un tentato omicidio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)