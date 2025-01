Droni ucraini contro palazzi in Russia, la denuncia di Mosca

(Adnkronos) – Feriti nella Russia occidentale, dove droni ucraini avrebbero colpito due palazzi nella cittadina di Kotovsk, nella regione di Tambov. Diverse persone sarebbero rimaste ferite da schegge di vetri andati in frantumi, ha denunciato via Telegram il governatore Evgeny Pervyshov, precisando che comunque i danni sono di lieve entità. L’agenzia russa Tass ha riferito di un attacco di droni ucraini. Solo ieri, una fonte della sicurezza russa aveva denunciato alla Tass come l’esercito ucraino avesse colpito un supermercato nel distretto Kievsky di Donetsk, probabilmente utilizzando un lanciarazzi multiplo Himars. “Si ritiene che un sistema Himars sia stato utilizzato per colpire il supermercato Moloko nel distretto di Kievsky. Quattro persone sono rimaste ferite”, aveva spiegato. Oltre al supermercato, danneggiate le finestre di diversi edifici residenziali, un grattacielo per uffici, un istituto nelle vicinanze e almeno dieci auto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)