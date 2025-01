Caltanissetta, servizio trasporto gratuito per alunni disabili: presentazione della domanda entro il 24 gennaio 2025

Sarà garantito il trasporto di andata e ritorno casa/scuola e potrà essere richiesta anche solo una delle due corse

Il Comune di Caltanissetta intende attivare, per l’anno scolastico in corso, il servizio di trasporto gratuito per 34 alunni disabili residenti nel Comune di Caltanissetta che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado.

Il servizio, la cui domanda potrà essere inoltrata entro le ore 13:00 del 24 gennaio 2025, includerà il tragitto scuola/casa sia per l’andata sia per il ritorno (e potrà essere richiesta anche solo una delle due corse).

Possono presentare istanza per usufruire del Trasporto Scolastico gli studenti non autosufficienti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, che presentano una significativa compromissione dell’autonomia, in possesso di idonea documentazione sanitaria certificata da struttura sanitaria pubblica competente (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità).

Il servizio, verrà garantito con la formula dell’accreditamento e organizzato sulla base di corse collettive o individuali dal domicilio alla scuola di ciascun utente, con la presenza di accompagnatore durante il trasporto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché l’utilizzo di pullmini attrezzati per il trasporto degli utenti non deambulanti (carrozzati).

Il genitore, (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale), deve presentare istanza per il Servizio “Trasporto Scolastico Alunni Disabili – A.S. 2024/2025” , trasmettendo apposita istanza al Comune di Caltanissetta Direzione Politiche Sociali e Scuola, compilando l’apposito modello allegato al presente Avviso, indirizzata al Comune di entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24/01/2025.

La stessa va corredata dalla seguente documentazione:

– documentazione comprovante la condizione di disabilità dell’alunno certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ovvero certificazione L. 104/1992 art.3;

– copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

La domanda potrà essere presentata al protocollo generale del Comune di Caltanissetta o potrà pervenire tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. A.S. 2024/2025”.

Verificata la congruità della documentazione presentata la graduatoria per l’ammissione dei 34 utenti sarà effettuata sulla base del reddito ISEE più basso.

E’ prevista la precedenza assoluta in elenco per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.

Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.

Eventuali istanze pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico potranno essere accolte, solo se non sia stato raggiunto il numero massimo di alunni e a graduatoria esaurita, e solo dopo aver ammesso al servizio i richiedenti presenti nella graduatoria approvata.

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli interessati.

Entro 7 giorni dalla pubblicazione sarà possibile presentare istanza di riesame della propria situazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile del procedimento P.O. Giuditta Costanzo (0934 74739 – g.costanzo@comune.caltanissetta.it) o, per un supporto nella compilazione e informazioni l’istruttore amministrativo Floriana Miccichè (0934 74742 – f.micciche@comune.caltanissetta.it)

“Ringrazio i dipendenti della Direzione VII – Ufficio Servizi Sociali – Scuola per la costante e attiva cura delle categorie più fragili e delle loro famiglie – ha commentato l’assessore Ermanno Pasqualino –. Questi servizi sono stati pensati per supportare i cittadini nell’organizzazione quotidiana della gestione familiare e permettere di poter contribuire ad acquisire maggiore autonomia e contribuire all’incremento del benessere e dell’organizzazione domestica e scolastica”.