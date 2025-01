Caltanissetta. Il 19 gennaio rugby day al “M. Tomaselli”: in campo mini rugby, under 14 e serie C

Domenica di “total rugby”, il 19 gennaio, allo stadio polivalente “M. Tomaselli” di Caltanissetta. Piatto forte, la gara di serie C tra i padroni di casa della Nissa Rugby ed il Palermo alle ore 15. Nisseni che hanno già conquistato il quarto posto in graduatoria e l’accesso ai play-off, e che adesso attendono di conoscere il nome della prima in classifica per il tabellone, con gara di andata e ritorno, della post-season: primato conteso proprio dai palermitani e dal Syrako.

La giornata della palla ovale avrà inizio alle ore 10 con il mini rugby (dalla Under 6 alla Under 12) in campo: Nissa Rugby, Tauri, Malarazza, Rugby Palermo, Fenici Marsala, Enna, Dioscuri Agrigento e Pantere.

A seguire alle ore 12, l’⁠under 14: Nissa Rugby, Malarazza, Tauri, Palermo e Dioscuri Agrigento.

Inoltre sempre domenica 19 gennaio nella club house della Nissa Rugby, all’interno dello stadio, sarà possibile acquistare la card dell’iniziativa, lanciata a dicembre, che coniuga sport e solidarietà con grande attenzione al territorio. La società nissena grazie al sostegno di tre partner, Millesuoli, OZeta e Centro Medico Sedita, devolverà il 20% degli introiti al centro antiviolenza Galatea di Caltanissetta. La card avrà un costo di appena 25 euro e potrà essere acquistata anche nei locali dei partner dell’iniziativa ed allo Spazio La Porta.