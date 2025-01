Almasri, Musumeci: “Se non è una ripicca le somiglia tanto”

”Tutta la mia solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai colleghi ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e al Sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano. Un avviso di garanzia, quello che hanno appena ricevuto, che lascia perplessi e che solleva non pochi dubbi. Se non è una ripicca contro il governo da parte di certa magistratura, le somiglia molto. Ma meglio non pensare male, anche se i dubbi restano”. Così in una nota il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci