Tredicesimo concerto di Natale dell’Ass. Gesù Nazareno: Gospel a Sant’Agata tra musica e solidarietà il 14 dicembre

Ci sarà musica, ci sarà canto, ma soprattutto si confida in tanta solidarietà sabato 14 dicembre alle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Agata a Caltanissetta; l’Associazione Gesù Nazareno ripropone, infatti, il Concerto di Natale, ormai giunto alla tredicesima edizione. La serata, però, sarà anche un momento di beneficenza: anche quest’anno, infatti, in concomitanza con il concerto, verrà organizzata a cura dell’Associazione Sant’Agata, altra realtà che opera in Parrocchia, una raccolta di generi alimentari per non dimenticare chi in questo momento sta attraversando momenti difficili.L’invito, quindi, è doppio: venire per trascorrere qualche ora insieme ed ascoltare buon canto, ma soprattutto portare qualcosa che sarà raccolta dall’Associazione Sant’Agata.Ad esibirsi durante la serata saranno i Seeds of Faith Gospel Choir di Caltanissetta con la direzione di Roberto Vitale.Il coro vanta ormai un’esperienza ultraventennale essendo nato nel Dicembre 2002. L’energia che trasmette è tipica dei Mass choir americani a cui fa riferimento, come i Chicago Mass Choir o i Georgia Mass Choir; il repertorio proposto sarà tipico del periodo natalizio con brani gospel coinvolgenti, ritmati e pieni di significato.Per una migliore comprensione dei testi, ai brani saranno alternate alcune letture al fine anche di rendere più coinvolgente la serata e festoso il clima di questo periodo di attesa del Santo Natale.L’appuntamento è, quindi, per sabato 14 dicembre 2024, alle ore 20.00 nella Chiesa di Sant’Agata con il 13° Concerto di Natale organizzato dall’Associazione Gesù Nazareno con i Seeds of Faith Gospel Choir, per una piacevole serata di musica, canto e solidarietà, insieme anche agli amici dell’Associazione Sant’Agata e dei Frati della Copiosa Redenzione con il neo parroco Padre Fernando.