Serie D. La Nissa sfida l’Enna nel derby delle Province del centro Sicilia; partita a porte chiuse per i tifosi nisseni

Trasferta impegnativa per la Nissa che domenica affronta l’Enna (ore 14,30) nella 15^ giornata del campionato di serie D, girone I. Il confronto arriva dopo che la Nissa ha pareggiato 1-1 con la Reggina al “Tomaselli”. Una prestazione positiva che rappresenta un buon viatico in vista di un confronto che in casa Nissa viene considerato fondamentale per diverse ragioni.

La prima: va data continuità al rendimento della squadra; un risultato positivo suonerebbe in questo senso come una conferma, mentre una sconfitta farebbe tornare la squadra a quella situazione di alternanza e discontinuità che ne ha caratterizzato fin qui il cammino.

La seconda: la Nissa chiamata a confermare fuori casa un rendimento che l’ha vista fare più punti in trasferta piuttosto che al “Tomaselli”.

La terza: la Nissa deve provare prima possibile ad uscire fuori da quella parte di classifica che vede tante squadre in un fazzoletto di pochi punti. Uno stato di cose che, a seguito di un pari o una sconfitta può portare una squadra all’inferno, oppure, in caso di successo, può proiettarla in paradiso.

Dunque, non mancano le motivazioni alla Nissa in una gara che la vedrà opposta ad un Enna che è reduce da risultati positivi sia in campionato che in Coppa Italia. Campanella è fiducioso circa la crescita della squadra e punta ad un risultato positivo per la gara di domenica al “Gaeta”.

La probabile formazione: Elezaj, Bieto, Loza, Bruno, Neri, Agnello, Mannino, Maltese, Diaz, Semenzin, Rotulo. Arbitro Gabriele Caggiari di Cagliari. La gara sarà giocata a porte aperte per i tifosi ennesi, e a porte chiuse per quelli ospiti. Indetta dall’Enna la giornata giallo verde. (Foto Claudio Vicari)