San Cataldo. Il 15 dicembre sarà presentato il Calendario 2024 dell’Anffas dal titolo “Tratto da storie vere – Lavorare è un mio diritto”

SAN CATALDO. Sarà presentato il 15 dicembre un evento speciale organizzato da ANFFAS, in cui sarà presentato il Calendario 2024 dal titolo “Tratto da storie vere – Lavorare è un mio diritto”. Un calendario che non è solo una raccolta di immagini e di storie, ma un vero e proprio invito alla riflessione sul diritto al lavoro per le persone con disabilità.

Durante la serata, sarà anche presentato il libro “Giulian- L’eroe dei Ragazzi Speciali” scritto da Maurizio Nicosia, una storia che celebra il coraggio e la determinazione di chi, pur affrontando sfide particolari, sogna e costruisce un futuro migliore.

Il ricavato dalla vendita del calendario e del libro sarà destinato all’autofinanziamento dell’Associazione, per sostenere i nostri progetti e continuare a promuovere l’inclusione e i diritti delle persone con disabilità. L’evento si svolgerà il 15 dicembre presso il Villaggio dei Semplici, Via Misteri 84-S. Cataldo alle 16,30.