San Cataldo. Crisi idrica, il sindaco Comparato: “La Regione affonda e i cittadini pagano”

Il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, interviene in merito alla crisi idrica che sta investendo la Sicilia, in particolare i Comuni di Caltanissetta e di San Cataldo.

“Se fosse un film, sarebbe una tragicommedia. Ma non c’è niente da ridere. L’interruzione dell’acqua ai comuni di San Cataldo e Caltanissetta, orchestrata dai sindaci dell’ennese è solo l’ultimo capitolo di una storia che va avanti da mesi. Da una parte, chi ha scelto di agire con metodi poco ortodossi si ritrova a comandare il gioco. Chi invece ha rispettato le regole si scopre tradito da un sistema che avrebbe dovuto tutelarlo. Un paradosso che alimenta tensioni e divisioni all’interno delle comunità locali, dove i cittadini sono senza acqua, senza risposte, e con la rabbia che sale sempre più. Il blitz dei sindaci dell’ennese è la cronaca di un fallimento annunciato. Ieri la dimostrazione palese di un governo regionale paralizzato. L’interruzione della fornitura su San Cataldo e Caltanissetta premia chi ha scelto la strada dell’azione di forza, mettendo in ginocchio chi si è affidato al rispetto delle regole. Un messaggio inquietante per chi ancora crede che legalità e istituzioni vadano di pari passo. A sei mesi dall’esplosione della crisi, la presidenza della Regione e tutto l’apparato burocratico regionale brillano per inerzia. Non un piano, non un intervento risolutivo, nemmeno una parvenza di strategia. Solo chiacchiere, rinvii e il solito scaricabarile. Risultato? I sindaci si ritrovano con il cerino in mano, costretti a fare scelte disperate per non lasciare che i propri comuni muoiano di sete. Siciliacque, l’ente che dovrebbe garantire l’approvvigionamento dai pozzi, è il simbolo di questa catastrofe. Opere promesse e non ancora realizzate, scaricando le responsabilità sulle spalle dei più deboli. Chi paga il conto? Sempre loro, i cittadini. Un’intera comunità che si sente presa in giro e abbandonata. Le proteste sono ormai inevitabili. Non mi fermerò finché non avrò risposte concrete. Intanto non posso escludere di denunciare l’interruzione di pubblico servizio provocata, un atto simbolico ma necessario per dire basta. Questa crisi non è solo una storia di tubi rotti e cisterne vuote. È lo specchio di un sistema che ha smesso di funzionare. Quando le istituzioni si fermano, i cittadini soffrono. Ma la crisi idrica di San Cataldo e Caltanissetta ci insegna una lezione più amara: chi dovrebbe governare si ritrova sempre dalla parte sbagliata, mentre a rimetterci sono sempre gli stessi. Siamo al collasso e il minimo che possiamo fare è provare rabbia e una profonda indignazione.”