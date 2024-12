Riesi. Rsu comunale, dichiarazione dello stato di agitazione dei lavoratori Cisl FP part- time

RIESI. La CISL FP, a seguito dell’assemblea del personale part-time del Comune di Riesi, indetta dalla medesima, svoltasi presso l’aula consiliare dell’Ente oggi, 6 dicembre 2024, intende formalizzare quanto segue:

 Premesso che durante l’assemblea del personale de quo è stata evidenziata la grave problematica legata al mancato incremento delle ore di lavoro per i dipendenti part-time;

 Rilevato che il carico di lavoro per il personale part-time è cresciuto significativamente a causa del pensionamento di una consistente parte del personale full-time;

 Osservato che tale condizione, a giudizio della scrivente O.S. e dell’assemblea; Per le ragioni fin qui dette e considerate, l’assemblea ha deliberato, in ordine a tali criticità, la dichiarazione dello stato di agitazione del personale part-time e ha manifestato, qualora la situazione non venisse sanata in tempi brevi, la volontà di intraprendere ulteriori iniziative, compresa la proclamazione di una giornata di sciopero, nel rispetto della normativa vigente;

Pertanto, con la presente, formalmente, si dichiara lo stato di agitazione dei Lavoratori descritti in oggetto e si richiede a Sua Eccellenza il Prefetto di attivare le procedure di raffreddamento previste dalla norma, al fine di promuovere un confronto tra le parti interessate e individuare una soluzione condivisa che tuteli i diritti dei lavoratori e, soprattutto, garantisce la continuità dei servizi resi alla comunità”.

La Rsu del Comune di Riesi per il tramite del segretario Simonetta Franzone e del coordinatore provinciale Enti Locali Gianfranco Di Maria.