Jaecoo 7 PHEV sbarca nel Regno Unito

(Adnkronos) –

Jaecoo 7 sbarca nel Regno Unito, forte di una tecnologia innovativa e di un sistema ibrido, unico nel suo genere. Reduce dall’International User Summit Seven-Countries Marathon Ultra Long Range, “test di durata” che si è svolto lo scorso mese di ottobre, il SUV ibrido allarga ora i confini del Costruttore automobilistico cinese. La Jaecoo 7 ha percorso oltre 1.353 km con un solo pieno di benzina e di energia, dimostrando di riuscire a coprire ben 125,2 km in modalità zero emissioni. La sua autonomia 100% elettrica ha superato del 139% l’obiettivo. Un risultato che testimonia come il SUV cinese è stato capace di percorrere 100 km con soli 3,3 litri di carburante (il dato omologato è di 5,5 litri per 100 km).

La doppia alimentazione della Jaecoo 7 PHEV è dunque in grado di soddisfare le esigenze degli automobilisti europei, anche per quanto concerne le lunghe distanze. Il motore ibrido 1.5 T di quinta generazione è abbinato a un generatore e a una trasmissione Super Electric Hybrid DHT.



A soli due mesi dal lancio, le vendite nel Regno Unito della Jaecoo 7 hanno superato le 1.000 unità. Entro fine anno, il Costruttore asiatico sarà presente anche in Spagna con 60 show-room, in Polonia con 25 concessionarie e nel Regno Unito con 60 centri. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)