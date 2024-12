Conclusa la stagione della Marathon Caltanissetta: successi e gratitudine celebrati alla festa di fine anno tra emozioni e convivialità

La stagione delle mezze maratone in Sicilia si è conclusa domenica scorsa a Ribera, giornata memorabile per gli atleti della Marathon Caltanissetta, che si sono distinti sia in gara che nello spirito di gruppo.

Tra i risultati di spicco, Domenica Cannistraci ha conquistato, a livello regionale, un brillante secondo posto di categoria SF55, mentre nel Campionato Bronze l’atleta Maria Riggi ha ottenuto un altrettanto meritevole seconda posizione di categoria SF50, consolidando il prestigio della società sportiva nissena. Lodevole l’assidua presenza di Dario Polizzi alle gare del campionato Bronze, per lui il premio Fidelity.

I successi in gara hanno trovato il loro coronamento in un momento di festa presso la nuova struttura sportiva di Pian del Lago “Kalat”, dove atleti e familiari si sono ritrovati per celebrare l’annata appena conclusa.

L’incontro ha rappresentato un momento conviviale di piena aggregazione e socializzazione, a cui gli atleti della Marathon Caltanissetta sono ampiamente abituati. “È sempre un piacere passare del tempo insieme, condividendo non solo la passione per lo sport ma anche valori e legami autentici”, ha aggiunto il sempre attento e ineccepibile Massimo Cancemi, segretario della squadra.

Prima del tradizionale taglio della torta, il presidente della Marathon Caltanissetta, Giuseppe Zagarella, ha preso la parola per ringraziare tutti i componenti della squadra:

“Il vero successo della Marathon non è solo nei risultati sportivi, ma nello spirito inclusivo, aggregante, tipico di una famiglia, che ci unisce e ci rende speciali.”

Inoltre, il presidente ha dato un caloroso benvenuto a due nuovi atleti Maria Rita Fichera e Angelo Spoto, residenti ad Acireale, ma che hanno scelto la Marathon Caltanissetta come squadra di appartenenza: “Siamo onorati che abbiate deciso di far parte della nostra famiglia. La vostra presenza arricchirà ancora di più il nostro gruppo.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsors che con il loro supporto rendono possibile la crescita della squadra: il signor Salvatore Leto, amministratore di Acqua&Sapone, la coppia Domenica Cannistraci e Vincenzo Cambiano consulenti della Duferco Energia, e l’Oleificio Rinascita, rappresentato da Giambra Graziella.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento del signor Leto, che ha preso la parola prima del tradizionale taglio della torta.

“La corsa, pur essendo uno sport individuale, ha il potere unico di unire. Attraverso di essa possiamo vivere momenti di aggregazione e spensieratezza che difficilmente si dimenticano”, ha detto con commozione.

Leto ha poi condiviso un ricordo personale della sua esperienza alla Maratona di Barcellona, dove, dopo aver percorso i 42,195 km, si è ritrovato euforico e sorridente come non mai per svariate ore: “Quella gioia resterà impressa nella mia memoria per sempre. È questo il dono della corsa: regala emozioni che ci accompagnano nella vita.”

La serata si è conclusa con il taglio della torta, simbolo di condivisione e di un’annata ricca di soddisfazioni. Gli atleti della Marathon Caltanissetta, uniti più che mai, guardano ora al futuro con la stessa passione e determinazione che li ha contraddistinti fino ad oggi.