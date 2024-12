Caltanissetta. Dalla Regione 4,2 milioni di euro per migliorare la rete idrica. Tesauro: “Importante risultato per evitare che la Città resti senza acqua”

Con la Legge Regionale 18 novembre 2024 n. 28 Art.14 la regione siciliana ha approvato l’erogazione di 4 milioni e 200 mila euro per finanziare un “Intervento di sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 2) nel Comune di Caltanissetta – CUP: J31H10000120006 – ID 125 – ATI di Caltanissetta – € 4.200.000,00”.

“Si tratta di un importantissimo finanziamento che consentirà di effettuare interventi nella rete idrica e consentire che tutta l’acqua che arriverà ai serbatoi cittadini non sarà dispersa – ha anticipato il sindaco Walter Tesauro che, dal suo insediamento, si trova a fronteggiare la grave crisi idrica che ha colpito l’isola e, in particolare, le città dell’entroterra siciliano tra cui Caltanissetta -. “Stiamo cercando di fare il possibile per garantire che la città non resti senz’acqua.

Grazie alle recenti piogge, l’invaso Ancipa ha registrato un incremento. Il decreto emesso permetterà di poter rendere pienamente efficiente la rete idrica cittadina. Questo è un risultato che abbiamo raggiunto in breve tempo nell’interesse della cittadinanza”.

Questi fondi, che come previsto dal Decreto del dirigente generale n. 2036 del 04.12.2024 della Regione Siciliana sono finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico, saranno erogati in favore dell’assemblea territoriale idrica (ATI) di Caltanissetta che procederà con l’intervento di sostituzione II° fase della rete idrica del Comune di Caltanissetta.