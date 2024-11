Sommatino. Messa in onore della patrona della musica Santa Cecilia con la presenza della banda musicale

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Salvatore Letizia, ha partecipato con grande devozione alla Messa in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e delle arti. “Un momento di riflessione e di gratitudine per l’importante ruolo che la musica riveste nella nostra comunità, capace di unire e arricchire le nostre tradizioni”, ha sottolineato il sindaco complimentandosi con i componenti della banda musicale per la loro bravura.

Una Banda Musicale Santa Cecilia che, ancora una volta, anche in occasione della festa in onore della santa patrona della musica e delle arti, ha fatto sentire la sua presenza nella comunità sommatinese.